(не)ожиданное известие;(не)удачный ответ;(не)обрывистый,а пологий берег;(не)строгий человек;(не)мягкий,а твёрдый;совсем (не)удобная дорога;(не)глубокий овраг;(не)чаянная встреча;(не)брежный подчерк. -не с прилагательными,раскр...

Гость: Гость:

Неожиданное известие, неудачный ответ, не обрывистый, а пологий берег (есть противопоставление с союзом "а", поэтому пишется раздельно), нестрогий человек, не мягкий, а твердый, совсем неудобная дорога, неглубокий овраг, нечаянная встреча, небрежный почерк.