√3^2*2^8/5^2; √300/√27; √5*√45; 25√3/(5√3)^3; √64/9*4/49;

Алгебра
√3^2*2^8/5^2; √300/√27; √5*√45; 25√3/(5√3)^3; √64/9*4/49;
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Первый 10/9 второе 15 третье 1/15 четвертое 16/27
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