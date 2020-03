Что обычно вы делаете в различные сезоны года. Очень хочеться про собирание грыбо?? с родителями. На английском языке, С ПЕРЕВОДОМ! Очень бистро плиз.

Гость: Гость:

Mushroom timeI meet different kinds of mushrooms but I don’t gather all of them. My favourite mushrooms are boletus luteus. We usually gather them after rains in summer. As a rule, I find more mushrooms from the north side of fur trees where the ground isn’t so dry. Once there were so many old and young mushrooms in the fur wood that we were afraid to step on them. It seemed to us at that moment that we were in a fairy wood. The boletus luteus grow in families. Sometimes their heads are covered with old leaves and fur needles and you can see only small hillocks. Boletus luteus are so clean and pleasant with brown and yellow heads and white legs.The road to this mushroom place is bad in rainy weather and we often stick in mud for some time but this situation doesn’t spoil our mood. This extreme walk always gives us only pleasant feelings and impressions.Time passes and we wish to go there once more because there is nothing more interesting than this adventurous trip and more delicious than fried boletus luteus with butter and potatoes prepared by my mother. Я встречаю разные виды грибов, но я не собираю все из них. Мои любимые грибы - это маслята. Мы обычно собираем их летом после дождей. Как правило, я нахожу больше грибов с северной стороны леса, где земля не такая сухая. Однажды было столько много старых и молодых грибов в сосновой роще, что мы боялись наступить на них. Нам казалось на тот момент, что мы были в сказочном лесу. Маслята растут семьями. Иногда их головки покрыты старыми листьями и сосновыми иголками, и мы можем видеть только маленькие бугорки. Маслятатакие чистые и приятные с коричнево жёлтыми головками и белыми ножками.Дорога в то грибное место плохая в дождливую погоду и мы часто можем застрять в грязи на некоторое время, но это не портит наше настроение. Эта экстремальная прогулка всегда дарит нам только приятные чувства и впечатления.Проходит время, и мы желаем поехать туда ещё, потому что нет ничего более приключенческого, чем это путешествие и более восхитительного, чем жареные маслята с маслом и картошкой приготовленные мамой.