Помогите сделать задание 1) в километрах и метрах: 3075 метров ,23.568 метров ; 2) в тонах и килограммах:17.845 КГ,6.340 кг ; 3) в секундах:1 мин 25 секунд ,5 минут; 4) в часах: 2 сутка .12 ч; 5) В квадратных метрах и дицеметр...
Математика
Помогите сделать задание 1) в километрах и метрах: 3075 метров ,23.568 метров ; 2) в тонах и килограммах:17.845 КГ,6.340 кг ; 3) в секундах:1 мин 25 секунд ,5 минут; 4) в часах: 2 сутка .12 ч; 5) В квадратных метрах и дицеметрах : 267 квадратных дм 6) в квадратных милиметрах : 7 квадратный см, 18 квадратных сантиметров . ПОМОГИТЕ СРОЧНО
Ответ(ы):
Гость:
1) 3075м= 3 км 75 м. 23568м=23 км 568 м. 2)17845кг=17 т 845 кг 6340кг=6т 340 кг 3)1 мин 25 сек= 85 сек. 5 мин= 300 сек 4) 2 суток и 12 ч= 60 ч 5)2 квадратных метра 67 квадратных дм. 6)7 квадратных см= 700 квадратных мм. 18 квадратных см= 1800 квадратных мм.
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