Помогите сделать задание 1) в километрах и метрах: 3075 метров ,23.568 метров ; 2) в тонах и килограммах:17.845 КГ,6.340 кг ; 3) в секундах:1 мин 25 секунд ,5 минут; 4) в часах: 2 сутка .12 ч; 5) В квадратных метрах и дицеметр...

Математика

Помогите сделать задание 1) в километрах и метрах: 3075 метров ,23.568 метров ; 2) в тонах и килограммах:17.845 КГ,6.340 кг ; 3) в секундах:1 мин 25 секунд ,5 минут; 4) в часах: 2 сутка .12 ч; 5) В квадратных метрах и дицеметрах : 267 квадратных дм 6) в квадратных милиметрах : 7 квадратный см, 18 квадратных сантиметров . ПОМОГИТЕ СРОЧНО

Автор: Гость