1 машинистка может напечатать 48 страниц рукописи за 3 часа а другой за 6 часов За ка??ое время они напечатают эту рукопись работает вместе если будут работать с той же производительностью

Математика

1 машинистка может напечатать 48 страниц рукописи за 3 часа а другой за 6 часов За ка??ое время они напечатают эту рукопись работает вместе если будут работать с той же производительностью

Автор: Гость