1 машинистка может напечатать 48 страниц рукописи за 3 часа а другой за 6 часов За ка??ое время они напечатают эту рукопись работает вместе если будут работать с той же производительностью
Математика
1 машинистка может напечатать 48 страниц рукописи за 3 часа а другой за 6 часов За ка??ое время они напечатают эту рукопись работает вместе если будут работать с той же производительностью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48/3=16 стр/час - произв-ть 1-й 48/6=8 стр/час - произв-ть 2-й 48/(16+8)=за 2 часа вместе
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