Спиши, выдели личные окончания глаголов, определи спряжение Обознач орфограммы. Степь радостно пестрит цветами.Высоко в небе летят жаворонки. Весело поют малиновое, свистят синички, трещат в траве кузнечики. Степь живот своей ж...

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Спиши, выдели личные окончания глаголов, определи спряжение Обознач орфограммы. Степь радостно пестрит цветами.Высоко в небе летят жаворонки. Весело поют малиновое, свистят синички, трещат в траве кузнечики. Степь живот своей жизнью. СРОЧНО ПЛИЗ. ❤заранее спасибо❤

Автор: Гость