Спиши, выдели личные окончания глаголов, определи спряжение Обознач орфограммы. Степь радостно пестрит цветами.Высоко в небе летят жаворонки. Весело поют малиновое, свистят синички, трещат в траве кузнечики. Степь живот своей ж...

Русский язык
Спиши, выдели личные окончания глаголов, определи спряжение Обознач орфограммы. Степь радостно пестрит цветами.Высоко в небе летят жаворонки. Весело поют малиновое, свистят синички, трещат в траве кузнечики. Степь живот своей жизнью. СРОЧНО ПЛИЗ. ❤заранее спасибо❤
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пестр(ит) 2 спряжение лет(ят) 2 спряжение по(ют) 1 спряжение свист(ят) 2 спряжение трещ(ат) 2 спряжение жив(ет) 1 спряжение точто в скобках это окончание
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