Почему на гербе Тосна изображена подкова?Заранее спасибо))
История
Почему на гербе Тосна изображена подкова?Заранее спасибо))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Император Петр I основал в 1714 году Тосненский Ям и ямскую слободу. Ямщики занимались извозом,естественно, на лошадях.А лошадей ковали подковами.
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