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Здравствуйте как это обратные задачи
Математика
Здравствуйте как это обратные задачи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обратные задачи это задачи решающиеся обратным способом(с конца)
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