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Стихи передающие настроение картины утро и вечера
Музыка
Стихи передающие настроение картины утро и вечера
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2(x-2)(x+2)=(x-4)(x+4)+(x-3)(x+3)+x Решите уравнение по формуле быстро пожалуйста. Очень надо, плиз
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