Какие озера Казахстана ты знаешь? Полный ответ на казахском языке
Қазақ тiлi
Какие озера Казахстана ты знаешь? Полный ответ на казахском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен Арал,Балкаш,Алакол,Зайсан,Сасыккол кол бiлемiн.
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