Надо выполнить умножение: 1) 3-a/b+2 * b+2/3+a 2) x-y/5z : x-y/10z^2 3) 3a+6b/a-1 * a-1/a+2b Это дроби Решите пожалуйста!!!

Алгебра

Надо выполнить умножение: 1) 3-a/b+2 * b+2/3+a 2) x-y/5z : x-y/10z^2 3) 3a+6b/a-1 * a-1/a+2b Это дроби Решите пожалуйста!!!

Автор: Гость