Надо выполнить умножение: 1) 3-a/b+2 * b+2/3+a 2) x-y/5z : x-y/10z^2 3) 3a+6b/a-1 * a-1/a+2b Это дроби Решите пожалуйста!!!

Алгебра
Надо выполнить умножение: 1) 3-a/b+2 * b+2/3+a 2) x-y/5z : x-y/10z^2 3) 3a+6b/a-1 * a-1/a+2b Это дроби Решите пожалуйста!!!
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