САЬОЛЁТ БЫЛ В ПОЛЁТЕ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 5ч А ВО ВТОРОЙ 8ч И ЛЕТЕЛ ВСЁ ВРЕМЯ С ОДИНАКОВОЙ СКОРОСТЬЮ, В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ САМОЛЁТ ПРОЛИТЕЛ НА 1620 км МЕНЬШЕ,ЧЕМ ВО ВТОРОЙ,СКОЛЬКО км ПРОЛИТЕЛ САМОЛЁТ ПРОЛИТЕЛ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ?

Математика

САЬОЛЁТ БЫЛ В ПОЛЁТЕ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 5ч А ВО ВТОРОЙ 8ч И ЛЕТЕЛ ВСЁ ВРЕМЯ С ОДИНАКОВОЙ СКОРОСТЬЮ, В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ САМОЛЁТ ПРОЛИТЕЛ НА 1620 км МЕНЬШЕ,ЧЕМ ВО ВТОРОЙ,СКОЛЬКО км ПРОЛИТЕЛ САМОЛЁТ ПРОЛИТЕЛ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ?

Автор: Гость