САЬОЛЁТ БЫЛ В ПОЛЁТЕ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 5ч А ВО ВТОРОЙ 8ч И ЛЕТЕЛ ВСЁ ВРЕМЯ С ОДИНАКОВОЙ СКОРОСТЬЮ, В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ САМОЛЁТ ПРОЛИТЕЛ НА 1620 км МЕНЬШЕ,ЧЕМ ВО ВТОРОЙ,СКОЛЬКО км ПРОЛИТЕЛ САМОЛЁТ ПРОЛИТЕЛ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ?
Математика
САЬОЛЁТ БЫЛ В ПОЛЁТЕ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 5ч А ВО ВТОРОЙ 8ч И ЛЕТЕЛ ВСЁ ВРЕМЯ С ОДИНАКОВОЙ СКОРОСТЬЮ, В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ САМОЛЁТ ПРОЛИТЕЛ НА 1620 км МЕНЬШЕ,ЧЕМ ВО ВТОРОЙ,СКОЛЬКО км ПРОЛИТЕЛ САМОЛЁТ ПРОЛИТЕЛ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примем за X количество километров, которые самолет пролетел за второй день. Тогда, (x-1630) это количество километров, которые пролетел самолет за первый день. Получаем следующее уравнение: 5·X=8·(X-1620) 5·X=8·X-12960 -3·X=-12960 X=4320 (км) - количество километров, которые самолет пролетел за второй день. 4320-1620=2700 (км) - количество километров, которые пролетел самолет за первый день.
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