Какое из чисел расположена координатном луче левее 7/5 или 1 3/5 11/5 или 14/5 0 или 7/8
Математика
Какое из чисел расположена координатном луче левее 7/5 или 1 3/5 11/5 или 14/5 0 или 7/8
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Гость:
7/5 11/5 0 не благодари брат
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