Какое из чисел расположена координатном луче левее 7/5 или 1 3/5 11/5 или 14/5 0 или 7/8

Математика

Какое из чисел расположена координатном луче левее 7/5 или 1 3/5 11/5 или 14/5 0 или 7/8

Автор: Гость