Катер двигался по реке. Собственная скорость катера 18км/ч. Катер прошел по течению реки 50км, а против течения 8км, затратив на весь путь 3ч. Какова скорость течения реки.пожалуйста!С пояснениями

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Пусть a - скорость течения реки, тогда: 50/(a+18)+8/(18-a)=3 ; a+18 - скорость по течению, a-18 - скорость против течения. Время находится, как расстояние/скорость. Приводим к общему знаменателю. (50*(18+a)+8*(18-a))/324-a²=3 ; Переносим тройку в левую часть. (900+50a+144-8a-972+3a²)/324-a²=0 ; Т.к. знаменатель никогда не будет равен 0, то его можно убрать. (900+50a+144-8a-972+3a²)=0 3a²+42a+72=0 3(a²+14a+24)=0 ; Делим на 3 обе части уравнения. a²+14a+24=0 По теореме Виета (или через дискрименант, как будет удобно): a=12 ; a=2 Ответ: 12 км/ч или 2 км/ч.