Составь предложения по схеме: прилагательное+существительное+глагол+существительное. Вставь,где нужно,предлог для связи слов в предложении.Укажи оканчания сушествительных. 1. Дубок,рос,молодой, поляна.2 Ветер,морской, паруса,на...
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Составь предложения по схеме: прилагательное+существительное+глагол+существительное. Вставь,где нужно,предлог для связи слов в предложении.Укажи оканчания сушествительных. 1. Дубок,рос,молодой, поляна.2 Ветер,морской, паруса,надувал. 3. Горячее, скрылось, лес,солнце. 4.Высокий,рос,дом,тополь. 5. Кабачок, зеленый,грядка,вырос.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Молодой дубок рос на поляне. 2.Морской ветер надувал паруса. 3.Горячее солнце скрылось за лесом. 4.Высокий тополь рос перед домом. 5. Зелёный кабачок вырос на грядке.
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