В книге 30 страниц.Ученик читал книгу 6 дней,по 4 страницы каждый день.Сколько стран??ц осталось прочитать ученику?

Математика
В книге 30 страниц.Ученик читал книгу 6 дней,по 4 страницы каждый день.Сколько стран??ц осталось прочитать ученику?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30-6•4=6 Вот ответ к задаче
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Нужно разложить 45 кроликов в 9 корзинок, чтобы в каждой корзинке было разное колич??ство кроликов (чтобы не повторялись)
Ответить
Алгебра
Катер двигался по реке. Собственная скорость катера 18км/ч. Катер прошел по течению реки 50км, а против течения 8км, затратив на весь путь 3ч. Како...
Ответить
Алгебра
40 баллов. Пример 355(1)
Ответить
Другие предметы
Впервые какие страны проходили олимпийские игры
Ответить
Русский язык
Составь предложения по схеме: прилагательное+существительное+глагол+существительное. Вставь,где нужно,предлог для связи слов в предложении.Укажи ок...
Ответить