2(x-2)(x+2)=(x-4)(x+4)+(x-3)(x+3)+x Решите уравнение по формуле быстро пожалуйста. Очень надо, плиз

Алгебра

2(x-2)(x+2)=(x-4)(x+4)+(x-3)(x+3)+x Решите уравнение по формуле быстро пожалуйста. Очень надо, плиз

Автор: Гость