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Решите систему уравнений {3x-y=5 {xy =2
Алгебра
Решите систему уравнений {3x-y=5 {xy =2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ у1=-6; х1=-1/3 у2=1;х2=2;
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