Номер 10 с решением!!!

Математика
Номер 10 с решением!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=1/(√(x²+4x)) Подкоренное выражение должно быть неотрицательным и, так как оно находится в знаменателе - не должно равняться 0, поэтому запишем x²+4x>0 x(x+4)>0 x=0  x+4=0         x=-4           +                           -                          + -----------------(-4)----------------------(0)------------------ x∈(-∞;-4)∪(0;+∞) Ответ: функция определена на промежутках (-∞;-4)∪(0;+∞)
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