1)механическая часть микроскопа,на которую помещается микропрепарат.......(ответ) 2)взаимодействие гиф гриба и корней деревьев,называется.......(ответ) 3)клеточная стенка необходима для ....... клетки. 4)бактерии в виде запя...

Биология

1)механическая часть микроскопа,на которую помещается микропрепарат.......(ответ) 2)взаимодействие гиф гриба и корней деревьев,называется.......(ответ) 3)клеточная стенка необходима для ....... клетки. 4)бактерии в виде запятых,называются..... 5)хламидомонада относится к царству.... 6)для наведения микроскопа на чёткое изображение,используется..... 7)для размножения,грибы образуют...... 8)тело водоросли называется..... 9)бактерии размножаются способом...... 10)возбудители чумы относится к царству...... 11)оптическая часть микроскопа,которая *смотрит*на микропрепарат,называется..... 12)организмы которые могут питаться только готовыми органическими веществами,называют..... 13)тело лишайника называют.... 14)бактерии в виде цепочек,напоминающие бусы,называются...... 15)морская капуста относится к царству..... СКОЛЬКО СМОЖИТЕ ОТВЕТИТЬ НАПИШИТЕ(СРОЧНО)МНЕ НА ЗАВТРА НАДО

Автор: Гость