1)механическая часть микроскопа,на которую помещается микропрепарат.......(ответ) 2)взаимодействие гиф гриба и корней деревьев,называется.......(ответ) 3)клеточная стенка необходима для ....... клетки. 4)бактерии в виде запя...

Биология
1)механическая часть микроскопа,на которую помещается микропрепарат.......(ответ) 2)взаимодействие гиф гриба и корней деревьев,называется.......(ответ) 3)клеточная стенка необходима для ....... клетки. 4)бактерии в виде запятых,называются..... 5)хламидомонада относится к царству.... 6)для наведения микроскопа на чёткое изображение,используется..... 7)для размножения,грибы образуют...... 8)тело водоросли называется..... 9)бактерии размножаются способом...... 10)возбудители чумы относится к царству...... 11)оптическая часть микроскопа,которая *смотрит*на микропрепарат,называется..... 12)организмы которые могут питаться только готовыми органическими веществами,называют..... 13)тело лишайника называют.... 14)бактерии в виде цепочек,напоминающие бусы,называются...... 15)морская капуста относится к царству..... СКОЛЬКО СМОЖИТЕ ОТВЕТИТЬ НАПИШИТЕ(СРОЧНО)МНЕ НА ЗАВТРА НАДО
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Ответ(ы) на вопрос:
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1. Предметный столик 2. грибокорень ( микориза) 3.механической защиты клетки 4. вибрион 5. растения 6. микровинт (ручка микрометренной регулировки) 7. споры 8. слоевище (таллом) 9. делением или почкованием, но может быть и половое размножение в примитивной форме 10. Иерсиния пестис 11. объектив 12. консументы 13. слоевище 14. стрептококки 15. растения
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