1) Морфемный разбор слова (струйки) морозного(пара). 2) Пунктуационный разбор предложения: Олень глядел на меня и не спешил убегать.
Русский язык
1) Морфемный разбор слова (струйки) морозного(пара). 2) Пунктуационный разбор предложения: Олень глядел на меня и не спешил убегать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мороз (корень)н (суффикс)ого (окончание) Олень глядел на меня и не спешил убегать. (Здесь нет запятых, так как есть однородные сказуемые с союзом и (глядел и спешил убегать)). В конце предложения ставится точка, так как предложение повествовательное, не восклицательное.
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