1) Морфемный разбор слова (струйки) морозного(пара). 2) Пунктуационный разбор предложения: Олень глядел на меня и не спешил убегать.

Гость: Гость:

мороз (корень)н (суффикс)ого (окончание) Олень глядел на меня и не спешил убегать. (Здесь нет запятых, так как есть однородные сказуемые с союзом и (глядел и спешил убегать)). В конце предложения ставится точка, так как предложение повествовательное, не восклицательное.