1. На часах 8 ч 20 мин. Чему равен угол между часовой и минутной стрелками? А. 110. Б. 120. В. 130. Г. 140.
Алгебра
1. На часах 8 ч 20 мин. Чему равен угол между часовой и минутной стрелками? А. 110. Б. 120. В. 130. Г. 140.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Круг 360°: 12 часов= 30° 1 час 20 минут минутная стрелка на 4 часа 8 часов, значит часовая прошла 8-ку и прошла 1/3 от 8-ки до 9-ки 10°:3=10° от 4 часов до 8 часов 4 часа. 4*30°=120° 120°+10°=130°
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