1. На часах 8 ч 20 мин. Чему равен угол между часовой и минутной стрелками? А. 110. Б. 120. В. 130. Г. 140.

Алгебра

1. На часах 8 ч 20 мин. Чему равен угол между часовой и минутной стрелками? А. 110. Б. 120. В. 130. Г. 140.

Автор: Гость