1)На коробке с конфетами надпись:" 0,8кг. 280тг". Какова цена 1 кг этих конфет? 2) На пакете с мукой надпись:"1,5кг.105тг". Какова цена 1 кг муки?

Математика

1)На коробке с конфетами надпись:" 0,8кг. 280тг". Какова цена 1 кг этих конфет? 2) На пакете с мукой надпись:"1,5кг.105тг". Какова цена 1 кг муки?

Автор: Гость