1)На коробке с конфетами надпись:" 0,8кг. 280тг". Какова цена 1 кг этих конфет? 2) На пакете с мукой надпись:"1,5кг.105тг". Какова цена 1 кг муки?
Математика
1)На коробке с конфетами надпись:" 0,8кг. 280тг". Какова цена 1 кг этих конфет? 2) На пакете с мукой надпись:"1,5кг.105тг". Какова цена 1 кг муки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Цена 1 кг конфет 280/0,8=350тг 2) Цена 1 кг муки 105/1,5=70 тг
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