Как найти три четвертых от 16256 решения
Математика
Как найти три четвертых от 16256 решения
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16256*3/4=16256*3:4=48768:4=12192
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