1)Найди значения сумм. 2608+529 392+271 704+1016 7820+980 873+969 1134+1927 2))В каждой сумме первой строки увеличь первое слагаемое на 795,а в каждой сумме второй строки уменьши первое слагаемое на тоже число.Найди значения...

Математика

1)Найди значения сумм. 2608+529 392+271 704+1016 7820+980 873+969 1134+1927 2))В каждой сумме первой строки увеличь первое слагаемое на 795,а в каждой сумме второй строки уменьши первое слагаемое на тоже число.Найди значения новых сумм.

Автор: Гость