1)Найди значения сумм. 2608+529 392+271 704+1016 7820+980 873+969 1134+1927 2))В каждой сумме первой строки увеличь первое слагаемое на 795,а в каждой сумме второй строки уменьши первое слагаемое на тоже число.Найди значения...
Математика
1)Найди значения сумм. 2608+529 392+271 704+1016 7820+980 873+969 1134+1927 2))В каждой сумме первой строки увеличь первое слагаемое на 795,а в каждой сумме второй строки уменьши первое слагаемое на тоже число.Найди значения новых сумм.
Ответ(ы):
Гость:
2608+529=3137,392+271=663, 704+1016=1720 7820+980=8800,873+969=1842,1134+1927=3061 2608+795+529=3932, 392+795+271=1458,704+795+1016=2515 7820-795+980=8005,873-795+969=1047, 1134-795+1927=2266
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