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Помогите уровнение не могу понять шесть седьмых икс равен 0
Математика
Помогите уровнение не могу понять шесть седьмых икс равен 0
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