Решительно уравнение: (300•x-72):7=96+108
Математика
Решительно уравнение: (300•x-72):7=96+108
Ответ(ы):
Гость:
Слушай, у нас такое же уравнение было, щас тетрадку найду))
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