Боги Греции. Напишите в столбик: Имя Бога(Богини): Чем управляет: Посейдон, Зевс, Аид Гера, Артемида, Аполлон Афина, Афродита, Деметра Дионис, Гефест, Гермес Арес

История
Боги Греции. Напишите в столбик: Имя Бога(Богини): Чем управляет: Посейдон, Зевс, Аид Гера, Артемида, Аполлон Афина, Афродита, Деметра Дионис, Гефест, Гермес Арес
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