Какие химические реакции характерны для кальция
Химия
Какие химические реакции характерны для кальция
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Гость:
Щелочноземельные, думаю.
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