Помогите решить В школу привезли 690 столов и стульев. Стульев было на 230 больше. чем столов. Сколько столов и стульев в отдельности привезли в школу?

Математика

Помогите решить В школу привезли 690 столов и стульев. Стульев было на 230 больше. чем столов. Сколько столов и стульев в отдельности привезли в школу?

Автор: Гость