Помогите решить В школу привезли 690 столов и стульев. Стульев было на 230 больше. чем столов. Сколько столов и стульев в отдельности привезли в школу?

Математика
Помогите решить В школу привезли 690 столов и стульев. Стульев было на 230 больше. чем столов. Сколько столов и стульев в отдельности привезли в школу?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)690+230=920 2)920+690=1610
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