Туристы купили палатку,рюкзаки и спальные мешки.Половина стоимости покупки была ??страчена на палатку.На оставшуюся часть денег купили 2 рюкзака поцене 120000р. и 1 спальный мешок по той же цене.Сколько денег заплатили за всю п...

Математика
Туристы купили палатку,рюкзаки и спальные мешки.Половина стоимости покупки была ??страчена на палатку.На оставшуюся часть денег купили 2 рюкзака поцене 120000р. и 1 спальный мешок по той же цене.Сколько денег заплатили за всю покупку?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
120000 умножить на 3=360000р потратили на 2 рюкзака и спальный мешек         360000 умножить на 2 =720000р
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