Ну покрытосеменных растений развивается внутри плодов какие плоды вы знаете и че?? они отличаются друг от друга приведите примеры плодов
Биология
Ну покрытосеменных растений развивается внутри плодов какие плоды вы знаете и че?? они отличаются друг от друга приведите примеры плодов
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Мячик массой 100 г, брошенный вертикально вверх, вернулся обратно через 6 с. Определ??те импульс мяча в момент броска и в верхней точке.
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