Исправьте в предложении грамматические ошибки.Это произведение содержит критику взглядов на образование, господствующее в обществе в прошлом веке.
Русский язык
Исправьте в предложении грамматические ошибки.Это произведение содержит критику взглядов на образование, господствующее в обществе в прошлом веке.
Ответ(ы):
Гость:
Это произведение содержит критику взглядов на образование, господствующее в обществе прошлого века.
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