Исправьте в предложении грамматические ошибки.Это произведение содержит критику взглядов на образование, господствующее в обществе в прошлом веке.

Русский язык

Исправьте в предложении грамматические ошибки.Это произведение содержит критику взглядов на образование, господствующее в обществе в прошлом веке.

Автор: Гость