Исправьте в предложении грамматические ошибки.Это произведение содержит критику взглядов на образование, господствующее в обществе в прошлом веке.

Русский язык
Исправьте в предложении грамматические ошибки.Это произведение содержит критику взглядов на образование, господствующее в обществе в прошлом веке.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это произведение содержит критику взглядов на образование, господствующее в обществе прошлого века.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
X • x + (10 - x) • 5 = 56
Ответить
Другие предметы
Какое слово можно составить из ласькаред
Ответить
Қазақ тiлi
2,4-тыпсырма, сделайте пожалуйста.
Ответить
Математика
Маша взяла в библиотеке книгу,в которой было 100 страниц в первый день она прочитал?? 10 страниц,а во второй на 3 страницы больше
Ответить
Математика
2,94 : 1,4 = 1,775 : 2,5= 1 ,68: 1,6 = 4,44 : 3,2=
Ответить