Мячик массой 100 г, брошенный вертикально вверх, вернулся обратно через 6 с. Определ??те импульс мяча в момент броска и в верхней точке.

Физика

Мячик массой 100 г, брошенный вертикально вверх, вернулся обратно через 6 с. Определ??те импульс мяча в момент броска и в верхней точке.

Автор: Гость