Помогите перевести на английский, только без переводчика, я и сама могу это сделать. 1. Когда-нибудь я смогу сделать это. Я уверена. 2. Не могли бы вы закрыть окно? 3. Ты же мог помочь ему. Почему ты этого не сделал? 4. Как...

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Помогите перевести на английский, только без переводчика, я и сама могу это сделать. 1. Когда-нибудь я смогу сделать это. Я уверена. 2. Не могли бы вы закрыть окно? 3. Ты же мог помочь ему. Почему ты этого не сделал? 4. Как ему повезло! Ты смог спасти его. 5. Не может быть, чтобы она была в школе. Сегодня воскресенье. 6. Возможно, она сейчас в школе. Я помню, что она мне говорила утром о дополнительном уроке по истории. 7. Вы можете купить дизайнерскую одежду в нашем магазине. 8. Каков прогноз погоды на завтра? Возможно, будет ветрено и холодно. 9. Энн не смогла приготовить ужин вчера. Она допоздна была на вечеринке.

Автор: Гость