Решить уравнение 15x-8x=21
Математика
Решить уравнение 15x-8x=21
Ответ(ы):
Гость:
15х-8х=21;7х=21;х=21:7;х=3
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