Помогите решить задачу пожалуйста мне очень надо посмотрите картинку пожалуйста...ю
Математика
Помогите решить задачу пожалуйста мне очень надо посмотрите картинку пожалуйста...ю
Ответ(ы):
Гость:
1248*6=7488 367*15=5505 (с начала пиши: 1835 + 367 прибовляешь = 5505) 908*60= 54480 12780*50= 639000
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