Вычисли периметры прямуголника у которых сумма длин соседних сторон равны 4см 5см 8см 25см
Математика
Вычисли периметры прямуголника у которых сумма длин соседних сторон равны 4см 5см 8см 25см
Ответ(ы):
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4 см периметр 8 см 5 см периметр 10 см 8 см периметр 16 см 25 см периметр 50 см
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