Помогите плизз!!!!!! Если из неизвестного числа вычесть 4/15 этого числа то получитс?? 1целая 8/25юнайдите неизвестное число. если из неизвестного числа вычесть 3/5 этого числа то получится 3 целых 1/3.найдите неизвестное чис...

Математика

Помогите плизз!!!!!! Если из неизвестного числа вычесть 4/15 этого числа то получитс?? 1целая 8/25юнайдите неизвестное число. если из неизвестного числа вычесть 3/5 этого числа то получится 3 целых 1/3.найдите неизвестное число. заранее спасибо!

Автор: Гость