Помогите плизз!!!!!! Если из неизвестного числа вычесть 4/15 этого числа то получитс?? 1целая 8/25юнайдите неизвестное число. если из неизвестного числа вычесть 3/5 этого числа то получится 3 целых 1/3.найдите неизвестное чис...
Математика
Помогите плизз!!!!!! Если из неизвестного числа вычесть 4/15 этого числа то получитс?? 1целая 8/25юнайдите неизвестное число. если из неизвестного числа вычесть 3/5 этого числа то получится 3 целых 1/3.найдите неизвестное число. заранее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
1. Неизвестное число х, тогда х-4/15х=1 8/25; 11/15х= 1 8/25; 11/15х= 33/25; х=33/25 :11/15=33/25 * 15/11=32. Неизвестное число х, тогда х-3/5х=3 1/3; 2/5х=3 1/3; 2/5х=10/3х=10/3 : 2/5х=10/3 * 5/2х=25/3х=8 1/3
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