Какие блюда привезли русские путешественники в россию

География
Какие блюда привезли русские путешественники в россию
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Одно из главных блюд привезенных из - за границы является кортошка привезена была петром 1
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