Как подобрать три слова которые имеют приставку корень и суффикс
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Как подобрать три слова которые имеют приставку корень и суффикс
Ответ(ы):
Гость:
Не-боль-н-ой Про-сп-а-л Пре-мерз-л-ый
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