Вместо точек вставьте глаголы сидеть, стоять, лежать, положить, висеть в нужной ф??рме. Мы зашли утром к знакомому художнику. Художник ... за столом и работал. Письменный стол ... у окна. На нём ... книги и ... настольная л...
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Вместо точек вставьте глаголы сидеть, стоять, лежать, положить, висеть в нужной ф??рме. Мы зашли утром к знакомому художнику. Художник ... за столом и работал. Письменный стол ... у окна. На нём ... книги и ... настольная лампа. В углу комнаты ... маленький столик, на нём ... ящик с красками и ... кисти. На всех стенах ... картины, а незаконченные картины ... около стен. На спинке стула ... парадный костюм художника, а на полу возле дивана ... маленький коврик. Увидев нас, художник сказал: „... ваши рисунки на стол”
Ответ(ы):
Гость:
Мы зашли утром к знакомому художнику. Художник сидел за столом и работал. Письменный стол лежал у окна. На нём лежали книги и лежала настольная лампа. В углу комнаты стоял маленький столик, на нём стоял ящик с красками и лежали кисти. На всех стенах стояли картины, а незаконченные картины лежали около стен. На спинке стула стоял парадный костюм художника, а на полу возле дивана лежал маленький коврик. Увидев нас, художник сказал: положите ваши рисунки на стол художник сказал: „... ваши рисунки на стол”
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