Сравните дроби: 56 и 47, 37 и 45, 215 и 320 Заранее спасибо!!!
Математика
Сравните дроби: 56 и 47, 37 и 45, 215 и 320 Заранее спасибо!!!
Ответ(ы):
Гость:
5/6 больше 4/7, 3/7 меньше 4/5
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