#1 Найдите значение выражения 3/7*(-0,54)-1,56*3/7 #2 Найдите корни уравнения (можно просто решить) (6х-9)*(4х+0,4)=0

Математика
#1 Найдите значение выражения 3/7*(-0,54)-1,56*3/7 #2 Найдите корни уравнения (можно просто решить) (6х-9)*(4х+0,4)=0
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) - 0,9 2)(6x-9)*(4x+4)=0 (6x-9)=0 ; x = 1,5 (4x+4)=0 ; x = -1
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