1 найдите предложение, в котором подлежащее выражено словосочетанием. А. Листва берёзовой аллеи была вся прозрачна. Б. Несколько казаков обступили Савельича. В. Подойти к зверю было страшно. Г. Отец с родными братьями шёл по по...

Русский язык
1 найдите предложение, в котором подлежащее выражено словосочетанием. А. Листва берёзовой аллеи была вся прозрачна. Б. Несколько казаков обступили Савельича. В. Подойти к зверю было страшно. Г. Отец с родными братьями шёл по полю.       2 Укажитее предложение с простым глагольным сказуемым. А. ничто нас в жизни не может вышибить из седла. Б. парус белый из тумана начинает выплывать. В. мы будем говорить с тобою до рассвета. Г. при блеске солнца огонь был красив. 3 Укажите предложение с несогласованным определением. А. второе зренье нам дает разлука. Б. он с детства жил мечтой совершить подвиг. В. летом день длинее ночи. Г. над утомленным городом луна стоит в зените. 4 Найдите предложение, в котором определение выражено именем прилагательным А. берег быстро темнел, становился голубым, лиловым. Б.как своей тревогой милому помочь? В. сколько прелести есть в человеческих лицах! Г. смелый к победе стремится.                                                                
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Гость:
1. В 2. Г 3. Б 4.А наверно так. 
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