1) Назовите свойства гормонов 2)Опишите процесс регуляции активности эндокринных желез Биология - 8 класс. Помогите пожалуйста.

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Выделяют три основных свойства гормонов: 1) дистантный характер действия (органы и системы, на которые действует гормон, расположены далеко от места его образования); 2) строгую специфичность действия; 3) высокую биологическая активность. Действие гормона на функции организма осуществляется двумя основными механизмами: через нервную систему и гуморально, непосредственно на органы и ткани. Гормоны функционируют как химические посредники, переносящие информацию или сигнал в определенное место – клетку-мишень, которая имеет высокоспециализированный белковый рецептор, с которым связывается гормон. По механизму воздействия клеток с гормонами гормоны делятся на два типа.