1. Определите к какому классу неорганических веществ относятся след. вещ. : Н3РО4 , СаО, СО2, Mg(OH)2, SO3, P2O5. KOH, Na2O, H2S, FE2O3. Дать им название. 2. Напиши уравнение реакций в молекулярной и ионной формах, при помощи к...

Химия

1. Определите к какому классу неорганических веществ относятся след. вещ. : Н3РО4 , СаО, СО2, Mg(OH)2, SO3, P2O5. KOH, Na2O, H2S, FE2O3. Дать им название. 2. Напиши уравнение реакций в молекулярной и ионной формах, при помощи которых можно осуществлять превращения по схеме : Mg- больше MgO- больше Mg(OH)2- больше MgSO4- больше Mg(OH)2

Автор: Гость