1. Определите к какому классу неорганических веществ относятся след. вещ. : Н3РО4 , СаО, СО2, Mg(OH)2, SO3, P2O5. KOH, Na2O, H2S, FE2O3. Дать им название. 2. Напиши уравнение реакций в молекулярной и ионной формах, при помощи к...
Химия
1. Определите к какому классу неорганических веществ относятся след. вещ. : Н3РО4 , СаО, СО2, Mg(OH)2, SO3, P2O5. KOH, Na2O, H2S, FE2O3. Дать им название. 2. Напиши уравнение реакций в молекулярной и ионной формах, при помощи которых можно осуществлять превращения по схеме : Mg- больше MgO- больше Mg(OH)2- больше MgSO4- больше Mg(OH)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-кислота, фосфорная,2-основный оксид,оксид кальция,3-кислотный оксид,оксид углерода(4) 4-нерастворимое основание,гидроксид магния 5-кислотный оксид,оксид серы (6) 6-кислотный оксид(оксид фосора(5 ),7-щелочь гидроксид калия8-основный оксидоксид натрия,9-кислота,сероводород\ сернистая кислота10-амфотерный оксид.оксид железа 3. 2Mg+O2--2MgO __________ MgO+H2O-->Mg(OH)2 ____________ Mg(OH)2+H2SO4-->MgSO4+2H2O Mg(OH)2+2H+SO4-->Mg+SO4+2H2O Mg(OH)2+2H-->Mg+2H2O ___________ MgSO4+2NaOH-->Mg(OH)2+Na2SO4 Mg+SO4+2Na+2OH-->Mg(OH)2+2Na+SO4 Mg+2OH-->Mg(OH)2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста , кто поможет поставлю 5 звездочек и поставлю Спасибо!И так приступим=) Сначала цена товара понизилась на 10%,а затем повысилас...
Алгебра