1.Определите какой тип связи используется в перечисленных словосочетаниях: 1)на центральной площади 2)красота природы 3)быстро бежать 2.подчеркнуть грамматическую основу предложения: 1)исход боя решил искусственные манёвр ...
Русский язык
1.Определите какой тип связи используется в перечисленных словосочетаниях: 1)на центральной площади 2)красота природы 3)быстро бежать 2.подчеркнуть грамматическую основу предложения: 1)исход боя решил искусственные манёвр Драгунского полка 2)мы с толиком стали быстро грести по берегу 4)мы не должны были закрывать глаза на недостатки проекта 5) на уроках математики мне всегда все было понятно. 3.укажите предложение с простым глагольным сказуемым. 1)сестра будет рада такому подарку 2)Кто из вас будет врачом? 3)шофер ждал у подъезда 4)к сентябрю школы будут отремонтированы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Управление 2Согласование 3Примыкание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите задачи методом обратного хода, затем уравнением. а)Сколько пассажиров было в поезде, если на станции вышла половина из них, вошло 15 челов...
Математика
Записать в виде десятичных дробей следующие обыкновенные дроби:173/10;173/100;173/1000;173/10000;173/100000
Английский язык
Математика