1.Определите какой тип связи используется в перечисленных словосочетаниях: 1)на центральной площади 2)красота природы 3)быстро бежать 2.подчеркнуть грамматическую основу предложения: 1)исход боя решил искусственные манёвр ...

Русский язык

1.Определите какой тип связи используется в перечисленных словосочетаниях: 1)на центральной площади 2)красота природы 3)быстро бежать 2.подчеркнуть грамматическую основу предложения: 1)исход боя решил искусственные манёвр Драгунского полка 2)мы с толиком стали быстро грести по берегу 4)мы не должны были закрывать глаза на недостатки проекта 5) на уроках математики мне всегда все было понятно. 3.укажите предложение с простым глагольным сказуемым. 1)сестра будет рада такому подарку 2)Кто из вас будет врачом? 3)шофер ждал у подъезда 4)к сентябрю школы будут отремонтированы.

Автор: Гость