1)Озера не соединяются с................. 2)Моря соединяются с .......... 3)Вода на вкус обычна и всега . 4)Размеры ...........5)Сходство..........Помогите сравнить озёра с морями и заполнить таблицу....окружающий мир 2 класс.

Биология

1)Озера не соединяются с................. 2)Моря соединяются с .......... 3)Вода на вкус обычна и всега . 4)Размеры ...........5)Сходство..........Помогите сравнить озёра с морями и заполнить таблицу....окружающий мир 2 класс.

Автор: Гость