1)Озера не соединяются с................. 2)Моря соединяются с .......... 3)Вода на вкус обычна и всега . 4)Размеры ...........5)Сходство..........Помогите сравнить озёра с морями и заполнить таблицу....окружающий мир 2 класс.
Биология
1)Озера не соединяются с................. 2)Моря соединяются с .......... 3)Вода на вкус обычна и всега . 4)Размеры ...........5)Сходство..........Помогите сравнить озёра с морями и заполнить таблицу....окружающий мир 2 класс.
Ответ(ы):
Гость:
Озера не соединяются с океном, а моря соединяются с ним
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