1. пеппи отправила свой катер в путешествие по канаве длиной 800м. первые 5 мин он плыл со скоростью 100м/мин. а затем со скоростью 50м/мин. за сколько времени катер преодолел канаву с водой? 2. томми и анника одновременно в...

Математика

1. пеппи отправила свой катер в путешествие по канаве длиной 800м. первые 5 мин он плыл со скоростью 100м/мин. а затем со скоростью 50м/мин. за сколько времени катер преодолел канаву с водой? 2. томми и анника одновременно выбежали из магазина игрушек и отправились домой. томми бежал со скоростью 240м/мин,а анника со скоростью 80м/мин. кто оказался дома раньше? через сколько минут добралась до дома анника если томми оказался там через 3 минуты? ( они бежали без остановок)

Автор: Гость