1. пеппи отправила свой катер в путешествие по канаве длиной 800м. первые 5 мин он плыл со скоростью 100м/мин. а затем со скоростью 50м/мин. за сколько времени катер преодолел канаву с водой?    2. томми и анника одновременно в...

Математика
1. пеппи отправила свой катер в путешествие по канаве длиной 800м. первые 5 мин он плыл со скоростью 100м/мин. а затем со скоростью 50м/мин. за сколько времени катер преодолел канаву с водой?    2. томми и анника одновременно выбежали из магазина игрушек и отправились домой. томми бежал со скоростью 240м/мин,а анника со скоростью 80м/мин. кто оказался дома раньше? через сколько минут добралась до дома анника если томми оказался там через 3 минуты? ( они бежали без остановок)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 1)800-(5*100)=300 м осталось проехать со скоростью 50 км.ч    2)300/50=6 минут проехал остальной промежуток    3) 6+5= 11 минут на весь путь 2   1)240:80=3 скорость в меньше значит  времни на до больше      2)3*3=9 минуты анника      ответ :томми раньше; 9 минут
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